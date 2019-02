Haarby: Det var formentlig takket være en alarm, der gik i gang, at et indbrudsforsøg på virksomheden Cabinplant A/S på Roesbjergvej blev ved forsøget. Torsdag mellem klokken 4.22 og 5 er et vindue til et mødelokale blevet opbrudt, hvilket aktiverede alarmen. Der er i følge politiets døgnrapport hverken tegn på, at gerningsmanden har været inde i bygningen eller at noget er stjålet. /liw