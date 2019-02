Aftaler gælder et år: Millionbesparelser skal findes

Derfor vil alle nye aftaler, kommunen laver med for eksempel foreninger om brug af kommunens lokaler, være tidsbegrænsede og udløbe senest 31. december i år, indtil styregruppen har lavet en samlet plan for kommunens ejendomsområde.

- Det giver ikke mening at leje, når vi har tomme lokaler rundt omkring, siger Dan Gørtz (V), der er formand for en ny styregruppe på ejendomsområdet.

Spillerum

Kommunen ejer 180.000 kvadratmeter bygninger, hvoraf halvdelen går til skoler. Resten går, ifølge Dan Gørtz, til alt muligt andet - og det er her nogle af ejendommene står tomme.

Den nye aftale skal skabe et økonomisk råderum på ejendomsområdet på 1,8 millioner kroner i 2020 og derefter 4,9 millioner kroner om året. Men Dan Gørtz håber, at kommunen allerede det første år kan finde endnu flere penge.

- Den økonomiske situation tilsiger, at vi vil se, om det er muligt at finde en million mere i 2020. Vi bestræber os meget på tre millioner allerede i 2020, siger Dan Gørtz.

Den nye plan vil være på plads om et halvt år, og de første ændringer vil gælde fra 2020.

- Vi kan nemt komme til, at vi skal til at afgive nogle kvadratmeter. Så vi kan ikke love foreninger eller andre, at deres nye aftaler vil blive forlænget efter dette år - for så giver vi ikke os selv et godt nok spillerum til store handlemuligheder, siger Dan Gørtz.