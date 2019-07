Affaldssortering. Agurke- eller Nutellatid

Lokaldebat: Agurketid er den periode om sommeren, hvor mange politikere holder ferie, hvilket giver sløvhed i nyhedsstrømmen og gør det svært for aviserne at finde spændende nyheder.

Lokalredaktionen på FS i Assens blev dog i uge 30 reddet på målstregen for manglende nyheder af et uvasket Nutella-glas. En borgers uvillighed mod, jævnfør forsyningsselskabets sorteringsvejledning for genbrugeligt affald, at skylle et Nutella-glas for restindhold, inden det skulle smides i genbrugsbeholdere, skabte materiale til flere spalters skrift i avisen og efterfølgende mange kommentarer på netavisen.

Der er heldigvis pressefrihed i Danmark, og det er selvfølgelig redaktionens ret frit at bestemme hvad der skal stå i avisen, ligesom det også er forsyningsselskabets faglige personales opgave at forklare baggrunden for sorteringsvejledningen.

Når miljø og naturdebatten fortiden netop er i højsædet, bør man dog måske nok også stille spørgsmålet: Skaber avisens artikel med dette indhold mere interesse for genbrug, eller risikerer man at skabe modvilje mod genbrugstanken, hvilket vil være dybt skadeligt for fremtidens håndtering af de stigende affaldsmængder og målet om en bedre sortering til gavn for miljøet, os selv og vores efterkommere. En opgave, som kun kan løses, hvis vi alle tænker positivt og med handling bidrager dertil.

Fortsat god sommer, og pas godt på naturen og miljøet.