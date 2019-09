"Adressaten ubekendt" kan ses i Arena Assens

Assens: Lars Mikkelsen og Søren Sætter-Lassen har taget publikum og anmeldere med storm i "Adressaten ubekendt", som Vestfyns Teater spiller i Arena Assens fredag 27. september.

Publikum vil opleve Søren Sætter-Lassen og Lars Mikkelsen i rollerne som de tyske venner Max og Martin. Deres forhold sættes for alvor på prøve i mellemkrigstiden, hvor de fascistiske tendenser rører på sig i Tyskland. Omdrejningspunktet er en brevkorrespondance, der udvikler sig til et vanvittigt mareridt, hvor døden lurer om hvert eneste hjørne. Efter pausen fortæller historiker Christoffer Emil Bruun om, hvordan Danmark som land og folk stillede sig til de totalitære trusler i årene op til Anden Verdenskrig, og hvordan vi i de år som samfund mødte nazismen. Efter denne fortælling åbnes for publikums refleksion. Denne 2. del er forfattet af historiker Bo Lidegaard.

Romanen "Adressaten ubekendt" udkom i 1938 og er skrevet af den jødiske forfatter Kathrine Kressmann Taylor, og det er Det Kongelige Teater, der har produceret og nu turnerer med forestillingen.