Aarupskolen har fået udstyr via lokal Rotary-klub

Aarup: Den lokale Rotary-klub har medvirket til, at eleverne i 0.-5. klasse på Aarupskolen kan få mere gang i kroppen.

Via midler fra en fond har Aarup Rotary Klub bidraget til at indkøbe aktivitetssække med legeredskaber som bolde og sjippetov.

"Rotary vil øge trivslen hos eleverne på Aarupskolen, for redskaberne kan være med til at øge sammenholdet og give mulighed for, at de mere generte kan komme ind i fællesskabet", siger Lars Gregersen fra Aarup Rotary Klub i en pressemeddelelse.

Skoleleder Søren Jakobsen er glad for, at eleverne ved Rotarys mellemkomst har fået flere legeredskaber. /SH