Aarup sled sig til halvsæsonens første sejr

I det etablerede angrebsspil havde hjemmeholdet ikke de store problemer, og specielt Rune Aaby Nielsen, fik en fremragende start på kampen med flere gennembrud, der førte til mål. Det var også Rune Aaby Nielsen, der bragte Aarup foran med 8-5 efter 10 minutters spil, og det var klart hjemmeholdet, der havde nemmest ved at score. Det afgørende hul blev dog ikke slået, og Stjernen hang fortsat på. Tre minutter før pausen fik Aaby Nielsen dog en uheldig hovedrolle, da han tyrrede et straffekast lige i hovedet på målmand Christopher Hansen, og da dommerne vurdere, at keeperen stod stille, måtte Aarup spille resten af kampen uden venstrebacken, da han fik vist det røde kort. Aarup gik trods det røde kort til pause foran med 15-13, men Stjernen skulle vise sig ikke sådan bare at give op.

Hjemmeholdet fra Aarup startede kampen klart bedst, og med hurtigt og effektivt spil var det rødklædte hjemmehold også foran med 3-0. I de første par minutter sad man med fornemmelsen af, at det kunne gå hen og blive en overbevisende Aarup-sejr, hvis det unge mandskab kunne holde farten og effektiviteten oppe. Det blev dog ikke helt tilfældet, da IF Stjernen kom tilbage i opgøret forholdsvis hurtigt.

Det var ikke altid lige kønt, men når det bliver til to point, kan det være ligegyldigt, for Aarups herrehold fik halvsæsonens første sejr, da det torsdag aften blev til en 32-21-sejr mod IF Stjernen. Som cifrene antyder, var det ikke to forsvarer, der brillerede, og målene haglede ind gennem hele kampen.

Aarup sikrede sejren

Efter pausen fik gæsterne fra Odense bedre fat defensivt, og det betød også, at der blev udlignet for første gang i opgøret efter 35 minutter. Stjernen stoppede dog ikke der, og herefter var opgøret meget tæt. Aarup spillede lidt for utålmodigt angrebsspil, hvilket endte ud i en ukoncentreret afslutning. IF Stjernen kom også foran for første gang i kampen efter 42 minutter, og så virkede momentum til at være skiftet i kampen.

Aarup-mandskabet lignede et kort øjeblik også et hold, der var knækket, men holdet viste god moral og kom tilbage i opgøret. Mål blev der scoret nok af i begge ender, og redninger var et sjældent syn hos både Aarup- og Stjernens målmænd. Det var to jævnbyrdige hold, og det var da også helt lige, 25-25, inden kampens sidste 10 minutter.

I syv minutter byttede de to hold egentlig bare mål, inden Aarup endelig fik slået det afgørende hold. Mathias Gundlach på stregen trådte i karakter med nogle vigtige scoringer, og han sikrede reelt set sejren, da han sendte bolden i mål til stillingen 32-30 et halvt minut før tid. Stjernen fik reduceret, men det var for sent, og Aarup endte dermed med at hente denne halvsæsons første sejr. Med de to point hopper Aarup-mandskabet op på 10. pladsen i tabellen.