Aarup mølle inviterer indenfor

Aarup: Søndag 16. juni er landsdækkende mølledag, og i den anledning inviterer Fonden til Bevarelse af Aarup Mølle indenfor i møllen på Møllebakken.

Døren åbnes klokken 10, og der er mulighed for en omvisning i møllen og for at nyde en kop kaffe med wienerbrød, der i dagens anledning er omdøbt til møllebrød, samt øl og sodavand.

Møllen er fra 1856 og har stået på sin nuværende adresse siden 1892, da den blev flyttet fra en bakketop på det der i dag hedder Uglebjerg.

Møllen kan ikke male korn, men alt inventar er intakt og den byder desuden på en udstilling af gammelt håndværktøj.

- Vi er fem mand i bestyrelsen, der alle er over 75 år, og det ville forpligte os yderligere, hvis den også skulle kunne køre, siger Peder Andersen, der selv har rundet de 87 og i dag er kasserer efter i 30 år at have været formand.

Skal møllen igen kunne male, kræver det yngre kræfter, mener han, og desuden en investering på fire millioner kroner.

Der er åbent til klokken 16./liw