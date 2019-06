Aarup-leder om helhedselever: - Der skal ikke tages nogen tigerspring

Ifølge Poul-Erik Svendsen, som er leder på Aarupskolen, er det første skoleår for eleverne i helhedsafdelingen gået med at få skabt stabilitet. Meningen har dog heller aldrig været, at eleverne skulle køres hurtigt ind i folkeskoleklasserne, forklarer Mogens Mulle Johansen (SF), formand for Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune.

- Der skal ikke tages nogen tigerspring her. Der skal tages stille og rolige skridt, og man skal vurdere hver enkelt elev og lave pædagogiske handleplaner, siger Poul-Erik Svendsen og understreger, at eleverne ikke nødvendigvis skal ind i den almindelige folkeskole, fordi de er kommet til Aarupskolen.

Han tilføjer, at eleverne i specialtilbuddet da også deltager i visse fællesaktiviteter, men at det har været vigtigt for skolen ikke at gå for hurtigt frem, når der er tale om elever med vanskeligheder.

- Det, vi har brugt de første otte måneder på, er at få stabiliseret tingene, især på personalefronten, og at få opbygget en pædagogik, så børnene kan fungere og er trygge ved at være der, hvor de er, forklarer han.

Den kritik kan Poul-Erik Svendsen, som er skoleleder på Aarupskolen, ikke helt genkende. Han mener, at det har været naturligt, at skolen først og fremmest har koncentreret sig om at få helhedsafdelingen op at køre.

Sidste sommer var Helhedsskolen i Flemløse under massiv kritik som følge af underbemanding og knappe ressourcer. I håb om at sikre bedre arbejdsvilkår og færre sygemeldinger besluttede byrådet i Assens Kommune at flytte skolen til Aarupskolen fra oktober. Det skulle samtidig bringe eleverne i specialtilbuddet tættere på de almene elever og på at kunne blive inkluderet i folkeskolen. Fyens Stiftstidende har i en ny serie undersøgt, hvordan det er gået en række involverede familier i det første skoleår, siden Helhedsskolen i Flemløse flyttede.

Skulle kunne spejle sig

Efter byrådet i Assens besluttede at flytte Helhedsskolen til Aarup, gav formand for Uddannelse, Børn og Familie Mogens Mulle Johansen (SF) blandt andet udtryk for, at eleverne i helhedsafdelingen skulle kunne spejle sig i de andre børn og lettere blive ført tilbage i folkeskolen. Han mener dog ikke, at Henriette Bakmann og de øvrige forældre har haft grund til at tro, at deres børn hurtigt ville blive blandet med børnene i det almene.

- Jo, hvis det var sådan, at de var blevet lovet, at de øjeblikkeligt var inde i en klasse. Meningen er jo, at de skal sluses tilbage til normalområdet. For nogle snakker vi år, men det er det samme, hvis du tager til Vissenbjerg eller Salbrovad og ser på LKT-klasserne, forklarer han.

Han fortæller dog, at han blandt andet har drøftet med Aarupskolen, at frikvartererne ikke længere skal foregå adskilt.

- Man har nu fået så meget styr på afdelingen, at man også ser på at ændre deres timeplan efter sommerferien, så frikvartererne kommer til at ligge parallelt med de øvrige frikvarterer, udtaler han.