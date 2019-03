Aarup Børnebazar har fået vokseværk

Aarup: Det er et år siden, Aarup Børnebazar så dagens lys. Lørdag den 30. marts blev børnebazaren afholdt for tredje gang, og på et år er den vokset fra 50 til 66 stande, fortæller arrangørerne Kamilla Bagger og Sabine Larsen. Langt de fleste stande var lejet ud til børnefamilier, som greb chancen for at rydde ud i legetøjskasser og tøjskabe og tjene en skilling.

I løbet af dagen købte 358 voksne billet til arrangementet, som foregik i Aaruphallen. Med sig havde de tilsammen 225-250 børn, anslår arrangørerne.

- Der er rigtig mange børnefamilier i Aarup, og vi synes, det er sjovt at lave noget sammen. Vi oplever meget stor lokal opbakning, siger Kamilla Bagger.

I år har de to kvinder valgt, at overskuddet fra Aarup Børnebazar skal gå til SMIL-Fonden, en fond der samler penge ind til alvorligt og kronisk syge børn. Der er således ingen økonomisk gulerod i det for arrangørerne selv.

- Vi gør det, fordi det er rigtig hyggeligt, fastslår Sabine Larsen.