Aarup BK inviterer til Håndboldens Dag

Aarup: Lørdag 5. januar 2019 kommer Aarup Fritidscenter og resten af Danmark til at syde af håndbold, når der for første gang holdes fælles åbent-hus-dag, Håndboldens Dag.

- Skyd 2019 ind med en sjov og aktiv dag for hele familien lørdag den 5. januar, hvor håndboldklubber over hele landet inviterer til Håndboldens Dag. Aarup BK er også med på den nationale åbent-hus-dag, så kom forbi Aarup Fritidscenter, så garanterer vi for store smil og sved på panden, lyder det invitationen.

På Håndboldens Dag kan man blandt andet prøve at spille med bløde håndbolde som for eksempel en helt ny gul bold.