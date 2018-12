AFS Interkultur leder efter værtsfamilier på Vestfyn

Assens: "Få den store verden hjem til køkkenbordet". Sådan lyder tilbuddet fra AFS Interkultur, der leder efter nysgerrige og globalt orienterede værtsfamilier på Vestfyn. Familier, der kunne have lyst til til at få en udvekslingsstudent på ophold i 2019. - Det er en spændende og lærerig oplevelse at få et ekstra familiemedlem, fortæller lokalforeningsformand Benthe Johansen, der selv har været værtsfamilie i flere omgange. Ofte udvikler det sig til et livslangt venskab på tværs af kloden og studenten bliver en del af familien. Benthe opfordrer interesserede familier til at melde sig hurtigst mulig og gerne inden jul, hvis man har mod på at give familien en helt speciel oplevelse i 2019. /EXP