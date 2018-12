Lokaldebat: Jeg har læst Assens Kommunes Byrådsbeslutning om Ændring af Serviceniveau i forhold til en beboer på et kommunalt plejehjem. Ændringen er dateret 12. december og er udtryk for en besparelse grundet kommunens økonomiske forhold.

Der står bl.a., at vedkommende har krav på.

Bad med hårvask, afstøvning med klud og aftørring af spild hver femte uge.

Til ovennævnte er kun at sige, at økonomien må være presset helt ud over kanten, hvis man har et menneskesyn, som lovliggør en sådan behandling af mennesker, der har ydet deres indsats til vores fælles bedste og nu har brug for hjælp.

Har du som byrådsmedlem ikke tænkt den tanke, at du også bliver gammel og får brug for hjælp, eller har du sikret dig på en sådan måde, at du ikke slutter dit liv på et kommunalt plejehjem?

Det er nemt at kritisere, når man ikke selv har et ansvar. Jeg er ikke i tvivl om, at grundlæggende er lokalpolitikere velmenende og vil alle det godt. Men hvor er de politikere, der siger: "Her springer kæden af, det kan og vil jeg ikke være med til."

Hvor ofte hører vi ikke sætningen fra folk tilknyttet sundhedssektoren: "Vi skal dokumentere alt. Bare vi blev fri for det, så kunne vi frigøre nogle varme hænder".

Alle taler om at afbureaukratisere. Her er der en mulighed for at gøre noget.

Sæt plejehjemmene fri.

Jeg efterlyser en kultur, hvor ledelsen er aktivt involveret i personalets udførelse af arbejdet, og som bygger på behov og ikke på, at nu er der gået så og så lang tid.

Lad plejehjemmene få økonomisk selvstyre.