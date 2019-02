Ældreminister om ældreplejen i Assens: Kommunen har pengene til værdig pleje

Ældreminister Thyra Frank (LA) mener, at regeringen og Dansk Folkeparti har sendt de penge ud til kommunerne, som der er brug for at skabe en værdig ældrepleje. Arkivfoto: Flemming Krogh

Onsdag eftermiddag var der spørgetid i Folketinget, og her skulle ældreminister Thyra Frank (LA) svare på to §20-spørgsmål, der omhandlede ældreplejen i Assens Kommune.

Assens: Er det rimeligt, at svækkede ældre i Assens Kommune på grund af besparelser kun kan få rengøring hver femte uge? Og vil ældreministeren skride ind over for Assens Kommune, så svækkede ældre i kommunen kan få gjort rent oftere end hver femte uge? De to spørgsmål ønskede folketingsmedlemmerne Julie Skovsby (S) og partiets ældreordfører Astrid Krag (S) svar på under spørgetiden i Folketinget onsdag eftermiddag. Under spørgetiden svarer ministrene på de såkaldte §20-spørgsmål, som folketingsmedlemmerne forinden spørgetiden har stillet. De to spørgsmål blev stillet til ældreminister Thyra Frank (LA), der kun en enkelt gang har udtalt sig om de nye kvalitetsstandarder i Assens Kommune. Thyra Frank har tidligere udtalt til Fyens Stiftstidende via e-mail, at hun mener, at rengøring hver femte uge og ingen gulvvask, som det er realiteten for de ældre borgere i Assens Kommune, ikke er foreneligt med værdig ældrepleje. Julie Skovsby og Astrid Krag var de sidste spørgere i rækken og fik lov til at stille de to spørgsmål til Thyra Frank en time efter, at spørgetiden var gået i gang. Thyra Frank slog fast, at det ikke er rimeligt eller foreneligt med en værdig ældrepleje, at borgere kun får gjort rent hver femte uge uden gulvvask, og hun understregede flere gange, at regeringen og DF har prioriteret ældreområdet højt og givet området et markant økonomisk løft.

Anerkender ikke økonomien Thyra Frank fortalte, at Assens Kommune i 2019 får 13 millioner fra blandt andet Værdighedsmilliarden, mens Astrid Krag kaldte det en billig omgang, når der samtidig er en underfinansiering af velfærden på fire milliarder. Hun fik opbakning af partifællen Julie Skovsby. - Når ministeren siger, at man (regeringen, red.) har lavet et markant løft, så bliver jeg bekymret for den virkelighed, jeg møder på Fyn og i Assens Kommune. For den er ikke i overensstemmelse med det, som ministeren siger, sagde Julie Skovsby. Men Thyra Frank holdt fast i, at pengene til en værdig ældrepleje er til stede. - Jeg anerkender ikke, at man ikke har økonomi til at finde nogle bedre måder at gøre rent på i Assens Kommune, da regeringen har prioriteret ældreområdet. - Det er op til det kommunale selvstyre at finde ud af, hvordan de vil prioritere pengene. Men de har fået pengene ud. Så jeg anerkender ikke, at Assens Kommune har valgt den her fremgangsmåde, fordi de ikke har haft andre muligheder.

Sag i Ankestyrelsen Astrid Krag, der er tidligere minister for sundhed og forebyggelse og ældreordfører for Socialdemokratiet, var forundret over, at ældreministeren ikke kunne svare på, om rengøring hver femte uge og ingen gulvvask strider mod servicelovens bestemmelser. - Der er flere ting i den her spørgetid, der er voldsomt skuffende. Vi kan ikke engang få ministeren til at svare på, om det er lovligt eller ej. - Det her vedrører jo ikke kun Assens Kommune. Hvis ministeren kan sige, at det ikke er rimeligt, hvorfor vil ministeren så ikke sikre, at den her lave kvalitetsstandard ikke breder sig til andre kommuner nu? Når problemet er så tydeligt, hvorfor så vente på at gøre noget, spurgte Astrid Krag. Thyra Frank gentog herefter flere gange ved at sige, at hun nu vil opfordre Ankestyrelsen på det kraftigste til at kigge på denne her sag, som er af principiel karakter. - Jeg synes, det er helt urimeligt, men vi har en arbejdsgang. Og min beføjelse er ikke at gå ind og sige, hvad der er lovligt. Det er Ankestyrelsen, der gør det. - Hvis styrelsen så ikke vil se på sagen, eller hvis styrelsen kommer frem til, at det er lovligt, så må alle partier sætte sig sammen i fællesskab og se på, hvad der skal gøres.