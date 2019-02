Ældreminister: Rengøring hver femte uge er ikke værdigt

Ældre Minister Thyra Frank har tidligere afvist at udtale sig om kvalitetsstandarderne på nuværende tidspunkt, men har nu alligevel valgt at komme med en udtalelse. Hun mener ikke, at tilbudet i Assens er værdigt.

Efter tidligere på ugen at have afvist at udtale sig på nuværende tidspunkt, kommer ældreminister Thyra Frank (LA) nu alligevel med en udtalelse om det tilbud Assens Kommune giver borgere med behov for hjemmepleje. Udtalelsen går på Assens Kommunes nye kvalitetsstandarder, hvor rengøring er reduceret til hver femte uge og gulvvask helt er fjernet. Og det er ikke værdigt udtaler ministeren i en mail til redaktionen.

- For mig er rengøring hver femte uge og ingen gulvvask ikke foreneligt med værdig ældrepleje. Og jeg vil gerne understrege, at loven i dag er sådan, at kommunerne altid skal lave en konkret individuel vurdering af borgerens behov og situation, uanset hvilken kvalitetsstandard de måtte have besluttet. Og så regner jeg med, at politikerne i Assens Kommune er parate til at stå på mål for deres beslutning over for borgerne, udtaler hun.

Julie Skovsby (S), valgt på Fyn, stillede tidligere på ugen et såkaldt §20 spørgsmål til ministeren om hendes holdning til Assens Kommunes kvalitetsstandarder. Især rengøringen hver femte uge stikker ud i forhold til andre kommuner, der i hovedregelen svinger støvsugeren hver anden eller tredje uge. Den gang ønskede ministeren ikke at udtale sig til avisen, før hun havde svaret Julie Skovsby. Den lavere standard i ældreplejen er en konsekvens af store besparelser på Social og Sundheds budget.