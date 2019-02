Ældrebesparelser. Når tilliden til velfærd svækkes

Tidens heftige diskussion og uenighed i Assens Byråd er ikke et kønt syn. På overfladen virker det som om, byrådsmedlemmerne ikke kan løse byrådets opgaver som folkevalgte.

I virkeligheden handler uenighederne om, hvor meget den kommunale services skal forringes, inden befolkningen mister tilliden til velfærd.

VLAK-regeringen har i mange år uddelt skatte- og afgiftslettelser. Ambitionen er, at vi bliver rigere og friere. Men der er ét problem. Vi bliver hverken rigere eller friere. Uligheden stiger, den borgernære indsats forsvinder, den kommunale service forringes, de sociale og fysiske efterslæb vokser.

Når skattegaver finansieres af velfærdskroner, står kommunalbestyrelsen tilbage med den vanskelige opgave at prioritere ressourcerne med omhu.

Spørgsmålet er, om vi kan bevare tilliden til velfærd, når hjælp til ældre og socialt udsatte nedprioriteres. Når kvalitet på folkeskoler bliver en mangelvare. Når normering af pædagoger i børnehaver gør forældrene utrygge. Når kommunale medarbejderne konstant udsættes for fyring og et presset arbejdsmiljø?

Det er ganske svært at bevare tilliden til velfærd i disse besparelsestider. Men en ting skal stå tydeligt: Når samfundets ressourcer skal prioriteres, skal vi altid huske på det, der har gjort Danmark til et godt land at leve i.

I Socialdemokratiet er vi ikke i tvivl om, hvad vi skal prioritere. Vi vælger den borgernære service og fortsat tillid til velfærden. Men vi indrømmer gerne, at det ikke er en nem opgave.