Ældrebesparelser: - Jeg kan ikke love, at det ikke forringer livskvalitet

Charlotte Kjær (A), formand for udvalget Social og Udvalg, deler de bekymringer, som både borgere, pårørende og medarbejdere har om besparelserne på området. Hun tror på, at problemerne kan løses, men vil samtidig love, at det ændrede serviceniveau ikke kommer til at forringe de ældre borgeres livskvalitet.

- Flere borgere mener, at besparelserne på ældreområdet er uværdige og grove. Mener du, at de rammer, som I opstiller, er værdige?

- Vi er nået derhen, hvor det bestemt ikke er gode besparelser, og det er besparelser, som presser værdigheden. Et flertal i byrådet har besluttet, at udvalget skal finde besparelser inden for området, og så skal vi stå på mål for de beslutninger, vi tager. Vores medarbejdere knokler for at få tingene til at virke på den allerbedste måde. Vi deler de bekymringer, der bliver peget på, og vi deler de bekymringer, som går på, hvordan hverdagen bliver med de nye serviceniveauer. Det er også derfor, at vi fra Socialdemokratiet under budgetforhandlingerne sagde, at vi burde kunne finde nogle af besparelserne på andre områder ned social- og sundhedsområdet.

- Kan du love, at det ændrede serviceniveau ikke forringer de ældre borgeres livskvalitet?

- Nej, det kan jeg bestemt ikke. For besparelserne betyder en forringelse af vores velfærd. Jeg håber, at vi over tid kan se fremad og udvikle nye samarbejder, som gør, at vi kan gøre tingene bedre igen.

- Ville du mene, hvis du var en ældre borger i Assens Kommune, der havde brug for hjælp, at det var en værdig alderdom?

- Ja, det ville jeg. For vi har stadig dygtige og dedikerede medarbejdere, der kæmper for at gøre det bedste i hverdagen. Men samtidig er det også, derfor jeg stemte imod det budget, fordi det skærer så hårdt. Jeg håber, at vi over tid kan se, at vi må fordele midlerne anderledes, for vi kan se, at vi får flere ældre i den plejekrævende alder, og det er vi nødt til at kigge på politisk.

- Medarbejderudvalget har skrevet i et høringssvar, at gode folk søger væk, og at der er mange sygemeldinger. Skaber I et godt arbejdsmiljø for jeres medarbejdere?

- Nej, det gør besparelserne ikke, og det er noget af det, som vi har peget på det sidste halve år. Vi er nødt til at skaffe ro på området og sikre en drift i balance, som kan skabe ro og ikke denne voldsomme ustabilitet, som er her nu. Jeg forstår godt og deler de bekymringer, for vi har så hårdt brug for gode og dygtige medarbejdere, som er dedikerede og glade for deres arbejde, og det presser vi rigtig meget lige nu.

- Hvordan sikrer I et godt arbejdsmiljø?

- Vi ved, at det sidste halve år har givet utryghed. Vi vil gøre, hvad vi har mulighed for at lytte og selv være med til at opleve, hvordan hverdagen er, så vi ikke blot sidder i vores mødelokale og tager alle beslutningerne. Det skal vi, for det er vi valgt til, men vi vil også ud og mærke den hverdag, som vores medarbejdere møder. Det er vores håb, at vi har styr på økonomien i foråret og har en drift, der er mere i balance end nu.

- Udvalget skriver også, at patientsikkerheden er i spil, og at der er stor risiko for fejl og indlæggelser. Kan I stå inde for det?

- Ingen af os kan lide besparelserne, men vi er nødt til at stole på, at der kan spares på de besparelsesblokke, der er beskrevet for os, og at de er gennemarbejdet. Men ja, risikoen for, at der kan ske fejl, er højere, når der skal løbes stærkere. Men vi tror på, at vi kan løse problemerne.