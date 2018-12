Ældrebesparelser: - Jeg er bange for, at hun dør, før hun skal

Jytte Smed (th) og hendes søster Birgit Smed Jørgensen (tv) kritiserer Assens Kommunes store bespareler på ældreområdet. De er bange for, hvilke konsekvenser det får for deres demente mor, Viola Smed (i midten), som bor på Flemløse Plejehjem. Foto: Kim Rune

Jytte Smeds 84-årige mor, Viola Smed, er dement og bor på Flemløse Plejehjem. Medarbejderne knokler for at gøre Violas liv værdigt til det sidste, men Jytte Smed er bange for, at deres arbejdsbetingelser, og dermed hendes mors mulighed for et værdigt liv, forringes markant med de store besparelser, som har ramt social- og sundhedsområdet i Assens Kommune.

Flemløse: - Ej, sikke nogle flotte kjoler! Synes du ikke, mor? Jytte Smed sidder sammen med sin 84-årige mor, Viola Smed, og sin lillesøster, Birgit Smed Jørgensen, og kigger i ugens Billed-Bladet. Viola Smed kigger koncentreret på de farverige kjoler, der smyger sig om Kronprinsesse Mary og Prinsesse Marie. Men der kommer ikke noget svar fra Viola. Hun lider af demens, og siden hun fik diagnosen i 2010, er sproget forsvundet mere og mere. Viola bor på Solsikken på Flemløse Plejehjem, som er et demensafsnit, hvor der i alt bor otte borgere. Plejehjemmet er allerede og bliver yderligere ramt af de besparelser, som Assens Kommune har foretaget på social- og sundhedsområdet. I alt bliver der sparet to millioner kroner om året på plejehjemmenes rammebudget. For Flemløse Plejehjem betyder det blandt andet, at der skal spares 130.000 kroner i 2018. Det gjorde, at to ledige aftenvagtstillinger pr. 1. november ikke blev genbesat, samt at der er sat gang i et aktivitetsstop, hvilket betyder, at en del kurser og temadage er aflyst. Derudover skal der på Flemløse Plejehjem spares 175.000 kroner, som betyder, at der findes besparelser på rengøring, tøjvask og hudpleje.

Ældrebesparelser Udvalget for Social og Sundhed har foretaget besparelser på social- og sundhedsområdet i Assens Kommune for mellem 45 og knap 49 millioner kroner årligt i årene 2018-2021.Ved tredje budgetopfølgning blev det gjort klart, at udvalget derudover har haft et overforbrug på mere end 44 millioner kroner i budgetåret 2018.



Der bliver sparet på både hjemmeplejens opgaver og på plejehjemmenes rammebudget. Plejehjemmene får fjernet to millioner kroner fra deres budget.



Der er blevet fundet besparelser på blandt andet rengøring, hudpleje og tøjvask - både for borgere på plejehjem og for borgere, som får hjælp af hjemmeplejen.

Jytte Smed er blandt andet bange for, at Viola Smeds demen vil blive forværret hurtigere end forventet, fordi hjælpen på plejehjemmet bliver sparsom som følge af besparelserne.Foto: Kim Rune

- Det er uheldigt og modbydeligt Som beboer på Flemløse Plejehjem kommer Viola Smed til at mærke de besparelser, som rammer hendes hjem. Og det bekymrer i høj grad Jytte Smed. - Jeg synes, det er så uheldigt og modbydeligt, at plejen skal læses i kolonner i et regneark. Det er ikke ordentligt. - Man skal behandle ens svage borgere godt og omsorgsfuldt, fordi vi som samfund kendes på, hvordan vi hjælper og støtter udsatte og svage borgere. Og den svage borger er jo min mor.

Viola Smed fik diagnosen demens i 2010. Frem til 2013 boede Viola fortsat hjemme sammen med sin mand, som passede hende, indtil han selv blev syg af lungehindekræft, som han døde af i sommeren 2015.Foto: Kim Rune

Rammerne er forkerte Viola Smed har modtaget et brev fra Assens Kommune, hvor hendes hjælp listes op, og hvor det bliver beskrevet, hvilket ændret serviceniveau hun kan forvente i forbindelse med besparelserne. I brevet nævner kommunen den del af Serviceloven, som Viola Smeds bevilling hører under. Men Jytte Smed giver ikke meget for, at Assens Kommune henviser til Serviceloven. - I Serviceloven står, at man skal tage hensyn til den enkelte borger og kigge på, at hjælpen løbende skal tilpasses modtagerens behov. Og det synes jeg på ingen måde, at der er blevet gjort her. - De har taget beslutningerne så hurtigt, at jeg ikke mener, at der er nogen, der kan have nået at kigge på, hvordan min mor egentlig skal passes på, siger hun. Jytte Smed frygter derfor, at Viola mister sine funktioner hurtigere, end hvad hun ville uden besparelserne. - Der er ikke rum og mulighed for medarbejderne til at kigge på, hvordan min mor kan bibeholder sine evner, fordi rammerne er fuldstændig forkerte.

Viola Smed og hendes mand fik Jytte Smed, da Viola var 17 år. De to mindre søstre kom trip trap træsko, og Viola Smed var mor til tre piger, inden hun fyldte 20 år.Foto: Kim Rune

Tingene skal være ordentlige Viola Smed har i mange år arbejdet med rengøring i de gamle Tommerup Hallerne og på Tallerupskolen. Hun har altid sørget for, at tingene omkring hende var gjort ordentligt, og at hendes tre døtre altid så ordentlige ud. Derfor gør fratagelsen af rengøring hver tredje uge ondt på Jytte Smed. - Hun har altid været meget omhyggelig og sat en ære i, at tingene var ordentlige. Derfor synes jeg som datter, at det er ekstra frustrerende, at tingene omkring hende smuldrer, fordi der skal spares, siger hun. Jytte Smed er også bekymret for, hvad rengøring hver femte uge kommer til at give af problemer for både hendes mor og de højt værdsatte medarbejdere på Flemløse Plejehjem. - Jeg synes, det er forkvaklet. Bakterierne kommer jo til at florere én masse. Det er simpelthen under alt kritik, og jeg tror, at både min mor og medarbejderne bliver mere syge, fordi de skal gå i det svineri.

Jytte Smed, hvis mor, Viola Smed, bor på Flemløse Plejehjem, kritiserer kommunens besparelser på ældreområdet. Foto: Kim Rune

Frustreret og rasende - Det gør mig ked af det, frustreret og rasende, at min mor kun får en nødtørftig hjælp for kun lige at holde hende i live. - Jeg synes, det er så synd, at hun skal slutte sit slidsomme liv på den måde, siger Jytte Smed om de følelser, som Assens Kommunes sparekatalog giver hende. Hun er bange for, at hun på grund af besparelserne skal miste sin mor før tid. - Jeg er bekymret for, at hendes demens udvikles hurtigere, end hvad man egentlig forventer. Og jeg er bange for, at hun dør, før hun egentlig skulle, fordi hun kun får den sparsomme hjælp, som hun får, siger Jytte Smed. Datteren understreger dog, at hendes mor bor det bedste af alle steder på Flemløse Plejehjem. - Plejepersonalet knokler, og jeg er imponeret over, at de kan holde til det. - De er simpelthen så omsorgsfulde, og jeg ville ønske for dem, at det var anderledes. Det påvirker jo også dem, for de vil jo gerne gøre noget ekstra, men det har de slet ikke mulighederne for.