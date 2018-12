Ældrebesparelser: Gruppe vil råbe politikere op

En gruppe på det sociale medie Facebook er i gang med at råbe politikerne fra Assens Kommune op. De er stærkt utilfredse med de besparelser, som kommunen har vedtaget på ældreområdet.

- Jeg tænker, at der er mange, som måske ikke har pårørende, og dem er vi nødt til at gøre noget for.

Medlemmerne af gruppen er primært pårørende, men det er vigtigt for Sussie Elkjær, at de ældre uden pårørende også har en stemme.

- Jeg har oprettet gruppen, fordi jeg har en mor på 90 år, der bliver berørt af besparelserne. Og jeg bliver harm og tænker, at det ikke kan være rigtigt, at man blandt andet kan fjerne gulvvask og daghjemmene fra de ældre.

Nok af de besparelser, som Assens Kommune har vedtaget på social- og sundhedsområdet herunder ældreområdet. Udvalget Social og Sundhed har vedtaget besparelser på hele social- og sundhedsområdet for mellem 45 og knap 49 millioner årligt i årene 2018-2021.

Udvalget Social og Sundhed i Assens Kommune har foretaget besparelser på social- og sundhedsområdet for mellem 45- og knap 49 millioner kroner årligt i årene 2018-2021. Ved tredje budgetopfølgning stod det klart, at udvalget derudover har haft et overforbrug for mere end 44 millioner kroner i budgetåret 2018. Der bliver både sparet på hjemmeplejens opgaver og på plejehjemmenes rammebudget. Plejehjemmene får fjernet to millioner kroner fra deres budget. Besparelserne omfatter blandt andet mindre rengøring, tøjvask og hudpleje - både for borgere på plejehjem og borgere i eget hjem, der får hjælp af hjemmeplejen.

- Men vi blev enige om, at de skal følge med i, hvad der rører sig og høre, hvad folk er utilfredse med. Og det, tror jeg egentlig, er meget godt, for det er vigtigt, at vi gør det klart for politikerne, at det ikke er i orden, siger hun.

- I første omgang ville vi ikke have dem med, fordi vi tænkte, at der kunne komme noget frem i gruppen fra medlemmerne, som i første omgang ikke kom dem ved.

I begyndelsen var gruppen lukket for politikerne fra Assens Kommune, men det er lavet om nu, fortæller Sussie Elkjær.

Find andre besparelser

Sussie Elkjær og facebookgruppen mener, at det burde være muligt for Assens Kommune at finde de planlagte besparelser andre steder end på ældreområdet.

Men hvor de skal findes, kan Sussie Elkjær ikke svare entydigt på endnu.

- Vi har en masse på tegnebrættet lige nu, og lige så snart julen er ovre, vil der blive sat gang i en masse ting. Måske nogle underskriftsindsamlinger.

- Vi vil også komme med forslag til, hvor vi mener, at der kan laves besparelser. Men de tanker vil jeg ikke sige mere konkret om lige nu, siger hun.

Sussie Elkjær kan dog alligevel røbe en lille smule om nogle af de tanker, som gruppen gør sig.

- Vi tænker og håber, at der måske er nogle virksomheder eller fonde, som kan hjælpe os økonomisk med at få daghjemmene op at køre igen. Men intet er sikkert endnu, siger hun.

Sussie Elkjær siger, at gruppen meget gerne hører fra folk, der er interesseret i at være med til at få underskriftsindsamlingen op at køre i hele kommunen, så den kan nå så langt ud som muligt.

Derudover er man velkommen til at kontakte Sussie Elkjær på 29613401 eller hendes medadministrator Lene Hjelm på 26202805, hvis man har brug for hjælp til at skrive klager eller andet i forbindelse med besparelserne.