Det seneste halvandet år er beboere fra plejehjemmene Æblehaven og Strandgården i Haarby taget på cykeltur med de store vuggestuebørn fra Børnehuset Haarby. Formålet med cykelturene er at skabe bro mellem generationer og samtidig give de ældre en sanselig hverdagsoplevelse.

Haarby: Syv vuggestuebørn med løbende næser og farverige cykelhjelme fra Børnehuset Haarby indtager trillende parkeringspladsen foran demensplejehjemmet Strandgården i Haarby, da de mandag formiddag kommer kørende på ladet af to store cykler, som to af deres pædagoger styrer med rutineret hånd.

Lige efter dem kommer to røde rickshawcykler med beboere fra plejehjemmet Æblehaven trillende. I den ene cykel sidder 91-årige Metha Pedersen med et tæppe om benene og et stort smil på læben, mens fysioterapeut Christel Hammer træder hårdt i pedalerne på elcyklen.

Børnene og beboerne fra Æblehaven bliver taget imod af 82-årige Guri Christensen, beboer på Strandgården, og hendes chauffør for dagen Else Marie Kristensen, der er frivillig cykelpilot for beboerne på Æblehaven og Strandgården.

Regnen har pisket ned de seneste dage, og dermed givet os den vådeste marts nogensinde. Men mandag formiddag kom en snert af det bebudede forår frem med et par fine solstråler. Og det kunne næsten ikke komme på et bedre tidspunkt.

Vuggestuebørnene og beboerne fra de to plejehjem skal nemlig ud på den cykeltur, som de tager sammen rundt i Haarby hver anden mandag. Christel Hammer, der er fysioterapeut på Æblehaven, startede cykelprojektet op for halvandet år siden.

- Vi (på Æblehaven, red.) havde en cykel stående, og jeg vidste, at børnehuset også havde en cykel, så jeg tænkte; hvorfor slår vi det ikke sammen på tværs af generationerne og kører på tur sammen.

- Fra Æblehaven vil vi gerne lave samskabelse i byen, og vi vil gerne lave arrangementer, hvor det falder naturligt ind i hverdagen, at generationer mødes på tværs. Så jeg synes, det var oplagt at gøre det på den her måde, fordi vi alle har en interesse i cykelturene, fortæller hun.

Et af projektets vigtigste formål er at skabe en bro mellem generationerne.

- Både plejehjem og børneinstitutioner kan hurtigt blive 'aldersghettoer', hvis man ikke tænker på at åbne op, og det kan hurtigt blive det samme, man oplever.

- Og det vil vi gerne bryde ud af og vise, at verden er større. Og lokalmiljøet har en masse at byde på, hvis vi er gode til at åbne dørene og komme ud af dem, siger Christel Hammer.