Ældre Sagen Vestfyn: Børge Hemmingsen fra Assens er ny i bestyrelsen

Assens: Ældre Sagen Vestfyn har holdt årsmøde.

Medlemstallet på 3.927 i afdelingen, der omfatter Glamsbjerg, Haarby og Assens, vokser støt.

Else Bøgild har i en årrække har været et kendt, aktivt og flittigt bestyrelsesmedlem, og hun ønskede at trække sig.

Børge Hemmingsen fra Assens blev nyt bestyrelsesmedlem, og nyvalgt suppleant blev Elin Seneca fra Voldtofte.

Bestyrelsen: Formand Frede Iversen, Børge Hemmingsen næstformand, Irene Jenning kasserer, Birte Storm sekretær og Torben K. Jensen er webmaster og redaktør. Også Margit Brock, Herdis Jepsen og Susanne Jessen er i bestyrelsen. /SH