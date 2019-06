Ældre. Kom så i gang, Assens

Lokaldebat: Der har for nylig været et par fremragende tv-udsendelser om alderdommen og om, hvad man kan gøre for ikke at ældes for hurtigt. De viste, at det er vigtigt at vise respekt for de ældre, de skal være en del af samfundet, have sociale kontakter - og så skal man motionere.

Fra Costa Rica så man en mand, der gik et par kilometer for at besøge sin gamle mor: Han er 92, og hun 108 år.

En undersøgelse fra Europa viste, at en times spadseretur sammen med andre to gange om ugen var mere effektivt end at spille bordtennis.

Ja, men så er det da bare om at komme i gang.

Hvad mon kommunen kan tilbyde? Intet.

Så Ældresagen da? Intet, hvilket er overraskende, da Ældresagen selv oplyser, at ensomhed koster vort samfund over otte milliarder kroner om året.

Vi må altså konstatere, at i den danske købstad Assens svigter både kommune og Ældresagen. Ja, men så må vi jo selv komme i gang.

Er du interesseret i at holde dig i gang med gang, så lad høre fra dig. Send en mail til gangiassens@gmail.com med dit navn og kantaktmulighed (telefonnummer eller mailadresse).

Når vi når op på ti, går vi i gang.