Tommerup St.: Det var noget af et trist syn, der ventede beboerne i en ejendom på Kirkevej i Tommerup St., da de lørdag morgen kom hjem.

For mens de havde været væk, havde ukendte gerningsmænd begået indbrud i huset og stjålet blandt andet Arne Jacobsen-stolen Ægget, smykker, kosmetik og flere klippesakse.

Et vindue ud mod terrassen var brudt op - politiet formoder ifølge den elektroniske døgnrapport, at det er sket med et koben. /nvp