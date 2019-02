Æblefestival i Assens: Måske kan Fyn blive Æblernes Ø

Assens: Der bliver naturligvis serveret kaffe og æblekage, når der torsdag 21. februar kl. 19 holdes generalforsamling i Æblefestival Assens Kommune 2019 på Tobaksgaarden i Assens. Alle æble-entusiaster inviteres til at deltage.

Efter generalforsamlingen vil Ask Katzeff fortælle om sine visioner om Fyn som Æblernes Ø. Han har gjort sig nogle visionære tanker om æbler og Fyn. Fyn har en lang og stolt tradition for dyrkning af æbler, en tradition, der med en vis mængde fremsynethed og ildhu, ville kunne danne grundlag for en spændende fremtid, hvor Fyn vil være kendt verden over som Æblernes Ø. Med ja-hatten på og krystalkuglen i hånden tager Ask Katzeff tilhørerne med på en tidsrejse ud i en nær fremtid, hvor Fyn er et mekka for æbleelskere verden over med æbleambassader i alle store byer og et fornemt ry som nordens Champagne.

Ask Katzeff er kunstner og forfatter samt stifter af Svendborg Ciderklub, der er forenet omkring det noble formål at lave og ikke mindst drikke cider.