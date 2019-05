Årets landsby: Nu skal ny vinder findes

Assens: Assens Kommune og Landdistriktsrådet ønsker for 11. gang at hædre en landsby, der har gjort noget ekstra for at fremme og styrke det gode liv.

For at være med i opløbet om at blive Årets Landsby 2019 kræves det, at landsbyen har sat fokus på sundhed og velvære og gør en aktiv indsats for at fremme fællesskabet og det gode liv.

Det matcher fint kommunens Vision 2030 - og det er ikke tilfældigt, siger borgmester Søren Steen Andersen. - Vi har en vision, der blandt andet sætter fokus på fremme af det gode liv og fællesskaber. Begreberne kendetegner og trives i vores mange landsbyer og lokalsamfund.