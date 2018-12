Assens: December er traditionelt en travl tid for Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens.

Koret består af et halvt hundrede medlemmer, og Syngedrengene kan helt aktuelt se tilbage på to vellykkede og velbesøgte Messias-koncerter i Vor Frue Kirke, hvor 460 koncertgængere oplevede Händels oratorium i weekenden den 8. og 9. december.

Syngedrengene er nu gået i gang med de sidste forberedelser til næste julemusik-arrangement i Vor Frue Kirke. Det er korets traditionsrige julekoncert, der finder sted i Vor Frue Kirke i Assens onsdag den 19. december klokken 19.30.

For mange assenesere er julekoncerten er en kær tradition, og den plejer at tiltrække et stort publikum i kirken.

Koncerten byder på et klassisk julerepertoire, som spænder vidt både geografisk og tidsmæssigt.

Der bliver danske julesalmer, julesange fra andre lande, engelske christmas carols med inspiration fra den britiske drengekor-tradition samt fællessalmer, hvor publikum kan synge med.

Ved julekoncerten får Syngedrengenes korskoleelever for første gang afprøvet korstemmen med publikum på og medvirker ved en del af koncerten.

Koncerten dirigeres af Syngedrengenes korleder Finn Pedersen.

Dørene åbnes klokken 19, og der er gratis adgang til koncerten.

Beløb lagt i kirkebøssen på dagen vil gå til den fortsatte udvikling af Syngedrengene, som er en helt særlig tradition blandt danske drengekor med nu over 160 år på bagen.