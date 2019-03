Årets æg-ambassadør er fra Aarup

Aarup: Årets såkaldte æg-ambassadør er Henrik Pihl Winterø fra Aarup. Prisen blev uddelt på Fjerkrækongressen i Bredsten torsdag. "Årets æg-ambassadør er en god ambassadør; både for æg-branchen, men også for landbruget i sin helhed," sagde den afgående formand for æg, John Olsen, blandt andet på Fjerkrækongressen.Henrik Pihl Winterø fik prisen for sit store engagement samt evnen til at bygge bro mellem byboere og landmænd, lød begrundelsen.

Bag uddelingen stod organisationen Landbrug & Fødevarer.