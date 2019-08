Åbent hus for publikum på Billeskov Gods

Stubberup: Når Herregårdenes Dag for første gang løber af stablen søndag 18. august, slår Billeskov Gods - sammen med over 30 andre godser over hele landet - dørene op for publikum.

Arrangementet er gratis, og meningen er at give - især lokalbefolkningen - et indtryk af, hvad Billeskov laver i dagligdagen. For eksempel er der golfspillere og cykelturister, der benytter sig af muligheden for at leje et værelse - ligesom det er populært at holde konferencer, bryllupper og andre fester på Billeskov Gods.

I dagligdagen er Billeskov Gods også præhospitalt træningscenter for uddannelse af ambulancefolk, beredskab, politi og sikkerhedsfolk.

Man er velkommen kl. 10-16 - det er kun muligt at komme frem via Billeskovhusvejen fra Stubberup.