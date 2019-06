Åben stald hos DGAK

Flemløse/Vissenbjerg: Flere landbrugsforeninger benytter sig af at holde åben stald i løbet af året, og nu er DGAK - Danmarks Gåse-Ande-og Kalkun-Avlerforening - også hoppet med på legen.

DGAK, der er en lille specialforening under Danmarks Fjerkræ Forening for Raceavl, holder lørdag den 22. juni åben stald to steder i Assens Kommune.

Det sker hos Henning og Birthe Pedersen, Andebøllevej 346, 5492 Vissenbjerg og Klavs Sørensen, Springenbjergvej 35, Flemløse, 5620 Glamsbjerg.

- Vi vil gerne vise, hvad for dyr, vi har, og gøre lidt reklame for vores hobby, siger Klavs Sørensen om baggrunden for, at han på lørdag byder publikum indenfor.

Det er ikke nødvendigt at melde sig til nogen steder for at besøge de to avlere i Assens Kommune. Interesserede kan blot møde op og få en snak med de erfarne avlere om, hvordan det er at holde svømmefugle og kalkuner.

Begge steder holder man åbent fra klokken 10 til klokken 13. /SP