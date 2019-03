90-årig i høringssvar om besparelser: Assens er en pis-kommune

Der er ikke mange roser i høringssvarene til de nye kvalitetsstandarder, som Social- og Sundhedsudvalget onsdag skal tage stilling til.

Der er bekymrede og frustrerede rynkede bryn hævet over alle høringssvarssiderne, som politikerne i Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til på et ekstraordinært udvalgsmøde onsdag eftermiddag. De i alt 49 sider skrevet af otte forskellige råd, grupper og enkeltpersoner handler nemlig om de nye kvalitetsstandarder, som politikerne vil indføre med start 1. april på ældre- og socialområdet. Assens Medborgerråd skriver således til politikerne: "Medborgrrådet ser med bekymring på kommunens økonomi og besparelser på Social- og Sundhedsområdet" og spørger, om Assens Kommune vil kunne leve op til kvalitetsstandarden i lys af besparelserne. Samme bekymring deler Handicaprådet: "Handicaprådet kan være bekymret, om Assens kommune kan leve op til kvalitetsstandarden, når man fremadrettet ser på kommunens økonomi og besparelser på Social- og Sundhedsområdet."

Besparelser Assens Kommune har foretaget besparelser på social- og sundhedsområdet for mellem 45,5 og knap 49 millioner kroner årligt i årene 2018-2021.Derudover har udvalget haft et overforbrug på mere end 44 millioner kroner i budgetåret 2018. De penge skal findes i løbet af de kommende år.



Der er fundet besparelser på både plejehjem og i den kommunale hjemmepleje.



I februar besluttede byrådet i Assens dog at trække beslutningerne om rengøring hver femte uge og ingen gulvvask tilbage og finansiere rengøring hver tredje uge og gulvvask i 2019.



Onsdag mødes Social- og Sundhedsudvalget for at tage stilling til de nye kvalitetsstandarder, som skal danne grundlag for en revisitering af omkring 1400 borgere.



Byrådet skal også godkende kvalitetsstandarden, og så skal den træde i kraft 1.april.

Uskyldige ord I kølvandet på besparelserne opstod Facebook-gruppen 'Assens Kommune svigt af de ældre', og herfra er der naturligvis også kommet et høringssvar. Gruppen har sammenlignet den kvalitetsstandard, der er sendt i høring, med den, der gjaldt indtil august 2018, og fundet flere afvigelser. Blandt andet er 'vil' og 'bliver' flere steder ændret til 'kan'. Til det skriver gruppen: "... kan måske umiddelbart synes uskyldige - måske endda blot sproglige ændringer. Men det er de ikke. De signalerer ændringer i hele organiseringen af den samlede proces vedrørende rehabilitering, afklaringsforløb og visitation i kommunen." Samtidig er der også fjernet afsnit, og ting, der før var beskrevet specifikt, er nu beskrevet i mere generelle vendinger. "Hele udmålingen stritter af, at der er taget udgangspunkt i regneark og budget, og det er et forkert udgangspunkt. Det bør og skal være borgerens behov," skriver gruppen, inden den på det kraftigste opfordrer politikerne til at lave en anden kvalitetsstandard.

Ingen tillid Ældrerådet stiller spørgsmål til, om sagsbehandlerne vil lave en individuel vurdering af hver enkelt borger, når de i den kommende tid skal revisiteres. "Ældrerådet forudsætter at der, i h.t. servicelovens § 88, i hvert enkelt anmodning om hjælp træffes en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp." Poul Hvid-Jensen er også utryg ved revisiteringen, og hvordan den skal forløbe, mens Esther Jensen skriver, at hun helt har mistet tilliden til kommunens ledelse: "Hvis kommunens embedsværk havde haft evne og vilje til at udarbejde en ordentlig og sober sagsfremstilling, ville det have været klart for alle, at forslaget var ulovligt. Så kunne vi ældre have undgået en masse tumult og ikke fået hele vores dagligdag smadret. Byrådet havde været fri for at træffe en ulovlig beslutning, og de administrative medarbejdere havde ikke fået alt det nyttesløse ekstraarbejde. (...) Jeg kan kun gentage, hvad jeg plejer at sige: Assens er en piskommune."