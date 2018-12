86-årig bilist fik ildebefindende: Kørte ind i træ

En 86-årig mand kom anden juledag ved 16.30-tiden kørende på Assensvej i den lille landsby Hjorte ved Gelsted, da han pludselig fik et ildebefindende bag rattet.

Det fortæller vagtchef Kenneth Taanquist, Fyns Politi.

Efter at have fået et ildebefindende fortsatte manden i sin bil og påkørte et træ. Politi, ambulance og brandvæsen blev tilkaldt, og der gik lidt tid med at få manden ud af bilen, fordi han sad fastklemt.

Ifølge vagtchefen har han pådraget sig alvorlige skader med blandt andet knoglebrud, men er umiddelbart uden for livsfare. Manden blev kørt til Odense Universitetshospital, hvor han anden juledags aften fortsat var indlagt.