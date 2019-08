84-årige Herluf passer sønnernes gård: Geder var en tilfældighed

Da Henning og henrik Hansen overtog forældrenes gård, havde de et mindre fårebrug i tankerne, men tilfældigheder gjorde, at de i stedet købte geder. Hobbylandbruget lakker dog mod enden.

I begyndelsen solgte Vædegaard gedekød til både Grambogård og til Kødbyen i København. Derfor valgte Henning og Henrik Hansen efter et år med geder at udvide besætningen med endnu en flok.

Det var let at omdanne Vædegaards stalde til gedeproduktion på hobbyplan, mens det havde krævet en meget større og dyrere ombygning at lave eksempelvis grisestald, forklarer Henning Hansen.

- Et moderdyr kostede 15.000 kroner i indkøb. Men så mødte vi en, der havde boergeder, som fik os lokket til at prøve det, siger han.

Brødrene, som begge er landbrugsuddannede, var egentlig på udkig efter en fårebesætning, som Herluf og Ulla Hansen kunne have det daglige tilsyn med i deres alderdom på gården, og kastede på landsskuet i Herning deres kærlighed på en særligt god kødrace, Charollais, men det var dyrt at købe dyrene, fortæller Henning Hansen.

Render: Det var tilfældigt, at brødrene Henning og Henrik Hansen valgte at købe en flok geder, da de i 2002 overtog forældrenes gård, Vædegaard, som ligger mellem Render og Stærmose.

Svært at konkurrere

Inden for en overskuelig årrække er det meningen, at antallet af geder skal længere ned, og Vædegaard har faktisk forsøgt at sælge sine geder gennem Dansk Gedeforenings medlemsblad, men endnu har ingen vist interesse.

Ønsket om at afvikle forretningen skyldes dels forældrenes alder og helbred, dels at det er svært for et lille hobbylandbrug at være konkurrencedygtigt, forklarer Henning Hansen.

- Det er meget tidskrævende. Jeg arbejder selv på gartneri, og min bror er kloakmester og har egen ejendom med produktion af velfærdsgrise ved siden af, forklarer han.

Det er dog ikke nu og her, at gederne skal afvikles, understreger han.

- Vi har stadig gårdbutik, og vi vil ikke slå raske dyr ned uden grund. Det bryder jeg mig ikke om, siger Henning Hansen.