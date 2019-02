Odense. Retten i Odense har mandag valgt at idømme en 83-årig mand fængsel, fordi han tilbage i august var skyld i en 60-årig kvindes død i Aarup på Fyn.

Den ældre mand skal dog ikke afsone dommen, som blev gjort betinget. Men oveni skal han betale en bøde på 11.500 kroner, oplyser anklagerfuldmægtig Maria Tripsen fra Fyns Politi.Ulykken skete 28. august ved halvsekstiden ved et helleanlæg på Kertevej i Aarup. Her kom den 83-årige kørende i sin varebil. Hastigheden var 10-15 kilometer i timen hurtigere end de tilladte 50.Føreren af varebilen ramte helleanlægget og røg over i den modsatte vejbane, hvor han påkørte den 60-årige kvinde, som kom cyklende. Hun overlevede ikke.I de fleste sager om uagtsomme drab i trafikken lyder straffen på en bøde, medmindre der altså er tale om sprit- eller narkokørsel eller meget hensynsløs kørsel.Ifølge Maria Tripsen har anklagemyndigheden i sagen nedlagt påstand om fængsel, fordi manden kørte for hurtigt, og fordi han ikke var særligt opmærksom på vejens forløb ved helleanlægget.Og den påstand har retten altså valgt at følge - men straffen gøres altså betinget. Ud over fængselsstraffen og bøden er manden med dommen blevet frakendt sit kørekort betinget.Når nogen gøres ansvarlige for andres død eller tilskadekomst, vil der i reglen også være et erstatningsansvar. Det spørgsmål har Retten i Odense dog ikke taget stilling til - det skal i stedet behandles i det civile system.Den 83-årige mand overvejer, om han vil anke dommen til Østre Landsret. Det har han 14 dage til at beslutte./ritzau/