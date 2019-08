75 året for flystyrtet ved Helnæs mindes

Helnæs: Flere allierede flyvere mistede livet 17. august 1944, hvor et fly styrtede ned ved Langøre.

Helnæs Menighedsråd, Helnæs Kultur- og Musikforening, Helnæs Lokalråd og Helnæs Lokalarkiv er gået sammen om at markere 75 årsdagen for styrtet. Datoen på stenen er ikke den korrekte dato for flystyrtet, og det vil man få rettet op på.

Dagen indledes i Borgerhuset på Helnæs Byvej lørdag 17. august kl. 14, hvor beretningen om flystyrtet vil blive fortalt.

Herefter kører man til Langøre for at lægge en krans ved mindestenen.

Alle er velkomne til at deltage, lyder det fra Anne Hansen fra Helnæs Lokalarkiv, som tog initiativ til dagen. /exp