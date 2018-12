7. klasse fra Assens vandt konkurrence ved at lave et nummer af Ekstra Bladet

Assens: En klasse fra Strandmølleskolen har vundet JP/Politikens Hus' Mediekonkurrence for Skoler 2019: Generation Verdensmål. Det skriver JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.

Konkurrencen afholdes hvert år af JP/Politikens Hus og en samarbejdspartner. Det er en gratis konkurrence, som alle landets 6.-10.-klasser kan deltage i. Konkurrencen er støttet af Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

Eleverne har i ugerne 38-46 researchet, interviewet og skrevet konstruktiv journalistik ud fra FN's verdensmål. Strandmølleskolen, 7.a, har valgt at lave en rigtig avis for Ekstra Bladet, hvorfor de vinder i kategorien: Ekstra Bladet 6.-7. klasse. De bliver derfor inviteret ind i Pressen i JP/Politikens Hus 23. januar, hvor de vil blive kåret og få overrakt diplomer og medaljer af Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen.

Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (S), vil deltage under hele eventen og sige et par ord til vinderklasserne.