6000 ål sat ud i Helnæsbugten

Helnæs: Regnskyerne hang tungt over Fyn, da Ib Ivar Dahl, formand for Helnæs Fritidsfiskerforening, sammen med Lis og Viggo Jørgensen tirsdag eftermiddag sejlede ud på Nørre Ford, den nordlige del af Helnæsbugten. Men ud skulle de. For med sig ombord havde de tre flamingokasser med hver et par tusinde slimede småål.

Ålene er hentet som glasål ved Spaniens og Portugals kyster. De driver dertil med Golfstrømmen fra Sargssohavet, hvor ålene yngler. Siden er de opdrættet på en ålefarm ved Vamdrup.

Egentlig burde glasålene drive videre med havstrømmene nordpå fra Frankrig, Spanien og Portugal. Men der kommer ikke ret mange, for ålebestanden har været faldende i mange år. Der er flere teorier om årsagen. De går både på forringelse af levesteder, overfiskeri, forurening og ændringer af havstrømmene. Ib Ivar Dahl mener imidlertid at en væsentlig del af svaret ligger i, at fiskerne Sydeuropa har lov til at fiske glasålene, der er en delikatesse på de kanter, til eksport. Vil man fortsat have en bestand af ål i Danmark er det derfor nødvendigt at hjælpe naturen på vej.