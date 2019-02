Hvad er op og ned i sagsbehandlingen af rengøringsniveauet til borgere i Assens Kommune? Er alle sager blevet behandlet individuelt?

Det er nogle af de spørgsmål, Dansk Folkepartis gruppe i Assens Byråd vil have svar på. Derfor har partiet bedt administrationen om en redegørelse om forløbet, hvor minimum 600 borgeres sager skal revisiteres, efter Assens Kommune har konstateret fejl i deres sager. De er nemlig blevet visiteret til rengøring hver femte uge og ingen gulvvask i løbet af efteråret, selvom de besparelser først trådte i kraft ved årsskiftet. Derfor er de afgørelser ugyldige og skal gøres om.

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) forklarer, at den ønskede redegørelse har to ben at stå på.

- Den ene er, at vi løbende i byrådet har fået informationer om, at det, der foregik, var lovligt, og at alting var i orden. Der har jeg brug for, at vi får et overblik over, hvornår er der gjort hvad, og hvornår er der sendt noget ud, så vi kan finde ud af, hvad der er op og ned i forhold til, at det nu ser ud til, at det ikke er foregået efter reglerne.

- Den anden del handler om den helt faktuelle revisitering. Man kan ikke bare sende et brev ud til 100 borgere og sige, at nu har de fået ændret deres rengøringsniveau. Man skal vurdere på hver enkelt. Der har vi brug for at få en redegørelse for, hvordan man har gjort det. Der kører nogle historier, hvor nogle siger, at der bare er sendt et brev ud. Og hvis der bare er det, følger vi ikke reglerne, siger Jens Henrik Thulesen Dahl, der håber, at redegørelsen er klar til onsdagens byrådsmøde.