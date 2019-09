500.000 skal samles ind til ny købmand i Sandager

Borgerne i Sandager og opland kan købe anparter i den købmandsforretning, en gruppe sammen med Dagrofa kæmper for.

Sandager: 500.000 kroner. Det er beløbet, som skal på bordet for at sikre en ny købmand i Sandager. Efter Dagligbrugsen lukkede, har byen stået uden butik, men efter et borgermøde 2. september, hvor 110-120 personer fra lokalområdet deltog, er der lagt en slagplan.

Det fortæller Ole Larsen, som er med i den arbejdsgruppe, der sammen med Dagrofa kæmper for at etablere en købmand i Sandager under navnet Min Købmand.

Spørgsmålet til en halv million er, hvordan man skaffer 500.000 kroner inden den 15. oktober, som er den deadline, arbejdsgruppen har sat.

- Vi gør det ved at tilbyde folk at købe anparter af 1000 kroner stykket, og de skal helst købe mere end en, fortæller Ole Larsen, som sammen med tre andre lokale investorer har købt den lukkede butik for 400.000 kroner.

Deltagerne i borgermødet mandag fik et ark papir med hjem, hvor de kan læse, hvordan de køber anparter. Senere på måneden vil alle borgere i lokalsamfundet på tilsvarende vis blive informeret. Med købet af anparter følger ikke en plads i en brugsforening eller ligende.

- Man køber simpelthen bare en butik i nærområdet, fastslår Ole Larsen.

- Man får reelt ikke andet, end måske lidt mere for sit hus hvis man vil sælge det.