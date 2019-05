50 års skolejubilæum: To par stadig gift

Selv om det er 10 år siden sidst, går det helt fint med at genkende hinanden og med at få gang i snakken. Men det er ikke så meget skoleminder, fortæller Lillian Hansen, der i dag bor i Brobyværk.

De gamle skolekammerater har også haft lejlighed til at genopfriske minder fra skoletiden ad flere omgange, for de har fejret både 10, 25 og 40 års-jubilæum, siden de drog ad hver sin vej for fem årtier siden.

Brydegård: "Husker du vor skoletid? Husker det så nøje! Du gik i en kjole hvid, jeg i stumpet trøje". Det var ikke lige Axel Kjærulff og Walter Kollos sang fra 1914, der blev sunget til gensynsfesten for 3. real årgang 1969 fra Brahesholmskolen. Derimod var det den sang, de sang, den sommer for 50 år siden, da de fik deres realeksamen, der var fundet frem af gemmerne og blev dagens fællessang, da årgangen i weekenden mødtes til jubilæumsfest på Gl. Brydegaard.

Brahesholmskolen blev bygget i 1956 i et samarbejde mellem Ørsted, Barløse og Søllested-Vedtofte Sogne.Den fungerede som folkeskole frem til 2004. Brahesholmskolen var realskole (indtil 1978, da realeksamen blev afskaffet). Her kom elever efter 7. klasse fra omliggende skoler. Skulle man ikke i realklassen, men fortsætte i 8. klasse, gik turen den anden vej til Salbrovadskolen. I dag er Brahesholmskolen et skoletilbud med socialpædagogisk støtte til drenge i 13-18 års alderen. Assens Kommune bruger desuden en del af pladsen som hjælpemiddelcentral og til opbevaring af arkivalier fra før kommunesammenlægningen i 2007.

Amoriner i luften

Det er Lillian Hansen, der hver gang har stået for at arrangere sammenkomsten. Ved 40 års jubilæet var det hjemme i hendes og Preben Hansens have. Preben er også en del af afgangsholdet fra 1969. De to blev gift tre år senere i 1972 - i øvrigt ikke noget de havde forudset, mens de stadig gik i klasse sammen. Ingen af dem havde øje for den anden dengang, bedyrer de.

- Vi mødtes i Skovpavillonen i Assens, hvor der var bal om sommeren. Det var der vi tog hen, da vi var unge, siger Lillian.

Også Birgitte og Erlann, der i dag deler efternavnet Scharff, fandt sammen - mellem dem var der heller ingen amoriner i luften i den fælles skoletid. Det kom tre år senere.

- Jeg inviterede hende i biografen, og så kørte det derfra, husker Erlann Scharff. Ellers er der ikke meget mere end et par af de gamle skolekammerater, der har lidt kontakt med hinanden mellem jubilæerne. De er i dag spredt for alle vinde. En kom fra det nordjyske og en anden fra Gentofte. Birgitte og Erlann Scharff bor i Vejle. Kun en enkelt er blevet boende, endda på sin fædrene gård. Det er Ragnvald Graversen, der bor på Jesgård i Ørsted.

Avisen udsendte forlader selskabet, da det skal til at gå til bords og nyde en rigtig majmenu bestående af hjemmegravet okseinderlår anrettet på salat, okseculotte med luftig bearnaise og grillede, fynske asparges samt en rabarberdessert - ganske givet tilsat livlig snak henover bordet.