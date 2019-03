470 hjerter symboliserer 470 fattige børn

Næstehjælperne laver en event ved søen ved Assens Rådhus 2. april for at sætte fokus på, at antallet af fattige børn i Danmark er steget.

Assens: Der har aldrig været flere fattige børn i Danmark. Det konstaterede Arbejderbevægelses Erhvervsråd i en analyse i december 2018. I Assens Kommune lever 5,7 procent af alle børn i fattigdom, og det er alt for mange, mener protestbevægelsen Næstehjælperne, som tirsdag den 2. april klokken 15 opsætter 470 hjerter - et for hvert fattigt barn i kommunen - ved søen ved Assens Rådhus. Alle er velkomne til at deltage.

- Vi oplever, at der er forældre, som ikke har råd til mad og medicin, fritidsaktiviteter, lejrskoler eller til at holde børnefødselsdag, siger Connie Lyders, som er administrator i Næstehjælperne på Fyn.

Derfor håber hun, at Næstehjælpernes event vil påvirke politikerne i Assens Kommune til at bringe problemstillingen videre til deres partifæller i Folketinget.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er det især regeringens reformer; 225-timersreglen, kontanthjælpsloft, integrationsydelse, 22 ugers-reglen og loven om gensidig forsørgerpligt, det har haft konsekvenser for antallet af fattige børn, som på landsplan ligger på 64.500 børn.

I Danmark blev fattigdomsgrænsen afskaffet i 2015, og i dag måler man efter såkaldte SDG-mål (Sustainable Development Goals). For eksempel kan en familie bestående af en enlig forælder med to børn betegnes som fattig, hvis forælderen har en årsindkomst på under 193.800 kroner.

Lørdag den 16. april satte Næstehjælperne 64.500 hjerter op i Fælledparken i København. Der er afholdt eller planlagt lignende events over store dele af landet.