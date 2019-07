41 procent flere gæster: Åbne Ernst er en succes

Det har været en regulær succes for Museum Vestfyn at åbne op for adgangen til Ernsts Samlinger, så man i dag kan nyde Frederik Ernsts mange smukke ting på egen hånd. 41 procent flere gæster besøgte Museum Vestfyn i 2018 i forhold til året før af den grund. Foto: Nina Vibe Petersen

Assens: At studere og beundre de mange kunstfærdige og smukke ting, som Frederik Ernst fyldte sit hjem med, har vist sig at være en attraktion for mange mennesker. I særdeleshed efter Museum Vestfyn i 2018 ændrede på adgangen, så man ikke kun kan besøge Ernsts Samlinger ved en guidet omvisning, men også gå rundt på egen hånd. Det tilbud har så mange mennesker taget imod, at Museum Vestfyn i 2018 oplevede en fremgang i besøgstallet på 41 procent i forhold til 2017. Således havde Museum Vestfyn i 2018 14.774 gæster til sine udstillinger - og ikke kun Ernsts Samlinger. Det er 4.345 flere end i 2017. Det viser tal fra Visit Denmark. - Det er hovedårsagen til stigningen. Det er jeg slet ikke i tvivl om, siger Johan Møhlenfeldt Jensen, der er chef for Museum Vestfyn, om den øgede adgang til Ernsts Samlinger. - Som jeg tidligere har sagt, så er det store krav at stille til sine medmennesker, at man skal planlægge flere dage i forvejen, at man gerne vil på museum, så er det kun de særligt interesserede, der gør det. I virkeligheden skal vi være stolte af, at vi har haft så mange gæster med de vanskelige betingelser, forklarer han.

Rose uden torne Derfor er Johan Møhlenfeldt Jensen heller i tvivl om, hvordan han skal karakterisere de mere åbne døre og deraf følgende fremgang i besøgstal. - Det er en succes. Det er en rose med meget få torne, så det er virkelig svært at få armene ned. Især fordi det har udviklet sig, som vi havde håbet og endda en smule bedre, siger han og peger på, at interessen for at komme på omvisning i museet, der fortæller om sølvvarefabrikant Frederik Ernsts liv og lidenskab for smukke ting, er uændret. - Hvis antallet af bestilte omvisninger er gået ned, så er det så lidt, at det er inden for statistisk usikkerhed. Det er en anden vare, og den er der stadig efterspørgsmål på. Det har jeg hele tiden ment, at sådan ville det også være, fordi det er også en god måde at se Ernsts Samlinger på.

Sikkerhed Inden det blev muligt at se samlingen på egen hånd, gjorde Museum Vestfyns bestyrelse og personale sig sammen med en arkitekt mange tanker om, hvordan man kunne sikre og passe på de mange ting, som Frederik Ernst samlede i sit liv. Derfor er der sat afspærringer, glaskasser og alarmer op. - Det er ikke primært på grund af frygten for tyveri, men lige så meget for at gardere sig imod, at folk vender sig om og kommer til at rive noget ned ved en fejltagelse. - Heldigvis, 7-9-13 og bank under bordet, har vi ikke haft noget ballade endnu. Af nogen art. Der har været et par enkelte mennesker, som mente, at med deres sociale status kunne det ikke være rigtigt, at de ikke måtte røre lidt ved tingene. Men vi taler to mennesker, så det er til at have med at gøre, siger Johan Møhlenfeldt Jensen, der heller ikke har hørt klager over de glasbokse, der er sat op. - Det er lykkedes at lave løsninger, som tydeligt adskiller sig fra Frederik Ernsts ting: Hjernen og øjet tænker det væk, så man stadig har oplevelsen af at være i hans lejlighed, og samtidig giver det den nødvendige sikkerhed. - Og de problemer, vi havde forudset, har vi gjort noget ved, og der er indtil videre ikke opstået noget, vi ikke havde forudset. Nu har vi testet det i lang tid, så det koncept, vi havde lagt, har vist sig at kunne realiseres, og vi har stadigvæk virkelig glade og tilfredse gæster.

Pause i haven Derfor er der heller ingen tvivl om, at man også resten af året og de kommende år vil kunne nyde Ernsts Samlinger uden en guide. - Og nu hvor vi har fået mulighed for, at folk kan hvile benene i havestuen, så håber vi, at de får lyst til at blive længere. Det er en udfordring, at der er så meget at se på, så det er rart, hvis der er et sted, hvor folk kunne sidde ned og slappe af lidt, siger Johan Møhlenfeldt Jensen.