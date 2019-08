4 væsentlige punkter: Derfor er naboerne kritiske

1. Politisk beslutning

At politikerne vælger uden nogen faglig vurdering af placeringen at igangsætte planlægningsarbejdet for solcelleparken. Man lader dermed lodsejerne bestemme, hvor der skal placeres solceller i stedet for at kigge ud over hele kommunen og tage stilling til, om der kunne være andre egnede placeringer. Øksnebjergruppen har peget på tre placeringer, hvor den mener, anlægget ville være til mindre gene, fordi der ikke bor så mange i de pågældende områder, som ville være nærmere byen og mere fladt og i to af områderne er der i forvejen transformatorstationer. Alle er placeret øst for Østre Ringvej.