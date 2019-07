34-årig sognepræst: - En salme må gerne være jazzet

- Jeg glæder mig helt vildt. Jeg kender allerede mange mennesker, og jeg glæder mig til at møde endnu flere. Selvom jeg er glad for at bo her, er det noget helt andet at være præst i et lokalområde. Man skal lære det at kende på en anden måde. Jeg synes, det er en stor fordel at bo her, for jeg ved, hvad der er i spil i dagliglivet, siger den 34-årige sognepræst.

Tommerup-Broholm Pastorat hører under Assens Provsti og består af to sogne med hver sin kirke og selvstændige menighedsråd; Tommerup Sogn og Broholm Sogn. Pastoratet har to sognepræster. Svend Faarvang, som har været ansat siden 1991 har bolig i præstegården og arbejder på fuld tid, og Karen Frendø Ebbesen, som tiltræder i en deltidsstilling på 60 procent den 1. august. Tommerup Kirke ligger på Kirkebjerg 2 i Tommerup. Her ligger også præstegården. Broholm Kirke ligger på Kirkevej 32 i Tommerup Stationsby. Tommerup Sogn havde i 2018 2060 indbyggere, hvoraf 1779 var medlem af folkekirken (86,4 procent). Broholm Sogn havde i 2018 2635 indbyggere, hvoraf 2228 var medlem af folkekirken (84,6 procent).

Naturligt at blande nyt og gammelt

Tommerup-Broholm pastorats nye sognepræst har gennem sin ungdom været aktiv i blandt andet Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse, siddet i menighedsråd, sunget i kirkekor og arbejdet som frivillig på et kloster i Skotland. Mens hun læste teologi, deltog Karen Frendø Ebbesen i Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Busan, Sydkorea, og kristendom på tværs af kulturer og kirkelige retninger har hendes interesse.

- Jeg synes, tværkirkeligt arbejde er meget spændende. Der sker meget spændende nyt, for eksempel den udvikling, der finder sted inden for salmesang. Jeg synes, det gør noget godt, og en salme må gerne være jazzet. For mig er det naturligt at blande nyt og gammelt. Det vigtigste er, at gudstjenester skal engagere folk og være relevante for mennesker i dag. I kirken kan man få prikket til nogle tanker. Man kan blive udfordret og engageret på en måde, man ikke nødvenligvis bliver af at gå en tur i skoven om søndagen, siger den nye sognepræst, som glæder sig til at tage del i arbejdet i de to kirker.

- Jeg kommer jo ikke for at reformere noget, men for at indgå i det, der er, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med Svend Faarvang, som har en masse erfaring at dele ud af, siger hun.