300 mio. kr. i fynsk eksportaftale: Kinesere kom for at se ny fynsk fabrik

Tommelfingeren kom op, da en kinesisk delegation mandag besøgte virksomheden Fipros i Ebberup. Fipros skal levere mælkepulverstatning til deres nye kinesiske samarbejdspartner Wellingo og Dairy of 1888 fra næste år. En ny fabrik er derfor ved at blive bygget i Ebberup. Den så kineserne an mandag. Foto: Michael Bager