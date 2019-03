300 ansatte i sygefraværsprojekt: - Vi kan planlægge os ud af det

Selvom der i perioder skal afsættes cirka 300 ansatte i ældreplejen i Assens Kommune til et projekt om nedbringelse af sygefravær, mener kommunen, at en ordentlig planlægning gør, at arbejdspladserne ikke vil mærke, at der trækkes medarbejdere ud af vagtplanen.

De store besparelser på social- og sundhedsområdet i Assens Kommune har blandt andet betydet, at der ikke længere er økonomisk rum til at indkalde vikarer og afløsere, hvis arbejdspladserne på området er ramt af sygdom.

Derfor kan man måske undre sig over, hvordan kommunen kan udvælge cirka 300 medarbejdere til at deltage i et projekt om nedbringelse af sygefravær, som Assens Kommune har modtaget lidt mere end halvanden million kroner til. De medarbejdere skal de næste to et halvt år deltage i workshops, fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelser - og samtidig have deres løn.

Men det er netop noget af det, som projektpengene skal bruges til; at frikøbe medarbejderne.

Og det er ikke et problem at tage så mange medarbejdere fra vagtplanen uden at have adgang til ret mange vikartimer, fortæller Signe Lunn Walls, leder af sygeplejen i Assens Kommune.

- Det her er jo planlagt i modsætning til sygefravær. Når vi kender til en workshop fire måneder i forvejen, så kan vi meget bedre planlægge os ud af det, fordi vi kan lægge en vagtplan ud fra den viden.

- Det, der er belastende for en arbejdsplads, er kortidsfraværet og uforudsigeligheden, fordi vi ikke ved, hvad vi skal gøre nu og her, siger hun.