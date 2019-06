3. g'er ansat i to kirker som organist: - Vi vil følge hans udvikling som kunstner

Det er hverken praktisk eller optimalt at ansætte en gymnasieelev med eksaminer hængende om ørerne til at spille orgel i to kirker. Alligevel besluttede menighedsrådene at hyre 18-årige Thomas Obeth Andersen.

Det var også sådan, at kirkerne lærte Thomas Obeth Andersen at kende.

- I Sønderby og Kærum sogne har dygtige elever fra Assens Musikskole gennem tiden medvirket under gudstjenesterne. Det har været gudstjenester med musikalske indslag eller gudstjenester som konfirmanderne har stået for.

Praktiske udfordringer

- Selvom det på det praktiske plan ikke er optimalt at ansætte en organist, som stadig går i gymnasiet og derfor ikke er tilgængelig i hverdagene, har menighedsrådene alligevel valgt at ansætte Thomas, det unge talent, fordi vi ønsker at nyde hans musik og opleve hans udvikling som kunstner, mens han stadig er her i området. Samtidig vil vi gerne bidrage til, at Thomas kan høste erfaringer fra den levende kirkes verden, fortæller sognepræsten i en mail.

Thomas er udover sin ansættelse i de to kirker blevet optaget på både MGK (musikalsk grundkursus) og Løgumkloster Kirkemusikskole.

- Thomas er engageret og spørger nysgerrigt til kirkeåret og gudstjenesternes liturgiske led. Det er tydeligt at mærke, at han med sit orgelspil ønsker at understøtte kirkeårets stemninger. På den måde kommer hele gudstjenesten til at "spille", og det står klart, at gudstjeneste er noget som sker, når vi er sammen om den. Thomas er med sit store musikalske talent og sans for sammenhængens poesi og udtryk med til at underbygge gudstjenesten.

- På den måde har Assens Musikskole og talentlinje skabt ringe i vandet, som nu er nået herud til Sønderby og Kærum sogne, afslutter Rikke Graff.