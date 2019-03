280.000 kroner til idrætsforeningerne i Assens Kommune

Der er lidt ekstra at gøre godt med for idrætsforeningerne i Assens Kommune.

I 2018 har DIF og DGI's foreningspulje nemlig på baggrund af ansøgninger bevilget i alt 280.000 kroner til forskellige idrætsforeninger i kommunen.

Det er tale om hjælp til indkøb af eksempelvis idrætsrekvisitter og til at gennemføre nogle af de tiltag, som de frivillige kræfter i foreningerne har drømt om, men som der ikke har været penge til.

- Jeg er glad for, at politikerne på Christiansborg har givet os muligheden for at give de frivillige kræfter en håndsrækning. De frivillige kræfter spiller en vigtig rolle i DIF's og DGI's ambition om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation, siger Niels Nygaard, formand for DIF.