28-årig dømt for vold: Slog eks-kæreste med datter på armen

Deres et-årige datter så det hele, da et skænderi mellem et tidligere kærestepar endte med vold. Han er nu dømt for det ved Retten i Odense

Den 28-årige blev dømt for at have grebet fat om halsen på sin ekskæreste med begge hænder og klemt hende, for med knyttede hænder at have skubbet hende ind i en dørkarm og for at have grebet fat i hendes hår og trukket hende ud gennem døren, så hun faldt over dørtrinnet. Han blev også dømt for at holde hende for munden.

Trafikforseelser

De 30 dages fængsel er en såkaldt fællesstraf efter Straffelovens §89.

- Efter voldsforholdet blev begået, har han fået en anden dom (20 dages betinget fængsel, red.). I den dom skulle de her ting være taget med, hvis det havde været muligt. Det kunne man ikke af forskellige årsager, blandt andet at det er en voldssag med forskellige vidner, men derfor skal det alligevel behandles samlet.

- Derfor skal han have en straf, der svarer til, hvad han ville have fået, hvis de to sager var behandlet samlet. Der kommer retten frem til, at udover det, han fik tidligere, ville have fået 30 dages ubetinget fængsel, forklarer Karen Lykke Jensen og understreger, at de 30 dage skal afsones.

- Den omstændighed, at han tidligere er dømt en betinget frihedsstraf, og på grund af grovheden af voldsforholdet, finder retten ikke, at man kan gøre straffen betinget, siger hun og oplyser, at de 20 dage forbliver betingede.

Desuden blev den 28-årige dømt for to færdselsforseelser. Nemlig for at have kørt bil uden kørekort og for at have kørt bil under påvirkning af hash. For det blev han dømt til at betale en på 14.000 kroner.