Assens: Blandt de andre udstillingsbiler hos Assens Bil Center på Nørre Alle står der en helt speciel rød en af slagsen. Det er en bil, der ikke står der hver dag. Og den er ikke til salg.

Bilen, en Fiat 128 Coupé, har det sidste år har fået langt mere opmærksomhed end noget andet i 56-årige Lars Hindsgaul Madsens liv. For siden han sidste gang kørte det historiske og traditionsrige løb Rallye Monte-Carlo Historique i Sydfrankrig har bilen været skilt ad til mindste skrue og er blevet smurt og eftertjekket, før den nu står samlet og klar igen. Til endnu et ræs.

Lars Hindsgaul Madsen Født i Ejby og søn af E. Hindsgaul Madsen, der startede med at have et værksted i 1950'erne.



Stod i lære hos sin far og blev som 19-årig uddannet som Fiat-mekaniker.



Begyndte selv som bilforhandler i starten af 1980'erne.



Er indehaver af Assens Bil Center i Assens, hvor han i dag sælger biler.



Bor i Assens med sin kone, Lone Hindsgaull Madsen, og har to døtre på 30 og 26 år, der begge er flyttet hjemmefra.



Kørte for første gang Rallye Monte-Carlo Historique i 2017, og skal nu afsted igen.

Til februar går starten igen i syd, og denne gang drømmer bilmanden om en lidt bedre placering, end det blev til sidste år, hvor han endte som nr. 91 ud af 320 med lidt over 7000 strafpoint. I år er han og makkeren, Arne Pagh fra Middelfart, bedre forberedt, og de kører for at vinde.

- Alle går efter drømmen om at komme først, siger Lars Hindsgaul Madsen tilbagelænet i mødelokalet hos bilforretningen.

Rallye Monte-Carlo Historique Rallye Monte-Carlo Historique er et pålidelighedsløb, hvor kørerne skal ramme både kendte og hemmelige tidskontroller på sekundet.



Løbet bliver kørt i det sydøstlige Frankrig fra 31. januar til 7. februar 2018.



Alle 320 biler fra hele verdenen, der er tilmeldt løbet, starter med 0 strafpoint før de 15 tidsprøver. Løbet vindes ved at have færrest strafpoint ved målstregen.



Løbet gælder altså ikke nødvendigvis om at komme først, men om at overholde ens tider og klare prøverne bedst.



De danske kørere bliver sendt afsted fra Torvet i Assens lørdag 27. februar kl. 10-12.

Bilen og forberedelserne til det 2500 kilometer lange pålidelighedsløb, hvor det gælder om at ramme hårnålesvingene i de franske alper på sekundet, har optaget både Lars og kollegaerne hele året. Når han er på arbejde, tænker han på biler. Når han går hjem, tænker han på biler.

- Det er både arbejde og fritid, bare spørg min kone, hun er rigtig glad, siger han og griner.