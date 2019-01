2.500 borgere får i deres e-boks en invitation til folkemøde

Assens: Lørdag 19. januar er - efterhånden - 5.000 borgere i Assens Kommune inviteret til folkemøde i Fyrtårn Tommerup kl. 10-16. Mødet udspringer af projektet "Vores Stemmer" - som Mandag Morgen står bag, og som sigter på at udvikle og forny lokaldemokratiet, styrke båndet mellem politikere og borgere og engagere flere borgere i de politiske processer.

Senest har Assens Kommune udsendt yderligere 2.500 invitationer til tilfældigt udvalgte borgere via deres e-boks. Over 150 inviterede har tilmeldt sig, men forhåbningen er, at endnu flere vil støtte op om arrangementet og den vigtige dagsorden. Sundhedstilstanden i Danmark er blevet dårligere, og sådan forholder det sig også i Assens Kommune. På dagen skal borgerne og politikerne derfor i fællesskab dele deres tanker og ideer og finde løsninger på, hvordan borgerne i Assens Kommune kan få en bedre mental og fysisk sundhed. De input, der kommer, skal efterfølgende bruges som et led i byrådets arbejde med at udforme kommunens nye sundhedspolitik.

Der er tilmeldingsfrist 13. januar.