25 år med museum om hør

Krengerup: Tirsdag 9. juli er det nøjagtig 25 år siden Hørvævsmuseet, der har til huse på Krengerup Gods ved Glamsbjerg, for første gang åbnede for publikum. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra museet.

Museets oprettelse og fortsatte eksistens er resultatet af en lang række personers visioner, arbejdsindsats og vedholdenhed, hvor ambitionen var at genetablere det nedlagte Tommerup Væveri som arbejdende museum og dermed bevare og formidle viden om vævemaskiner og væveteknik.

Hørvævsmuseet er et ualmindeligt museum, fordi det næsten udelukkende drives af frivillige og ikke modtager væsentlige tilskud til driften. Det giver en helt særlig arbejdsform på stedet og en følelse af fællesskab, som gennemsyrer dagligdagen.

Tirsdag 9. juli bliver jubilæet fejret ved en reception på museet fra klokken 13 til 16. Her bliver der ud over taler og musik også mulighed for at møde en del af de aktive frivillige ved vævene, i pudsestuen, caféen eller hvor de ellers deltager i arbejdet på fabrikken.

Receptionen er åben for alle, og tilmelding er ikke nødvendig.